“Siamo estremamente preoccupati dalla provocazione di portare il primo maggio un decreto che porta lavoro nel nome ma spinge il lavoro precario di cui questo Paese non ha più bisogno, anzi”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein a Orbassano (Torino), seconda tappa della sua visita oggi in Piemonte in sostegno dei candidati sindaci dem alle elezioni del 14 e 15 maggio. “Vengano a chiederlo alle giovani generazioni che ormai hanno paura del futuro – ha detto Schlein – perché con contratti che durano pochi mesi senza sapere se saranno rinnovati e con salari troppo bassi è difficile costruirsi un futuro e una famiglia, perché non sai se puoi mantenerla”. “La nostra – ha aggiunto – è una Repubblica fondata sul lavoro e sul lavoro dignitoso, di qualità, quindi basta con il lavoro precario e con il lavoro povero. Chiedo al governo di cambiare rotta, se quella è la direzione l’abbiamo già vista in questi anni: stiamo condannando alla precarietà intere generazioni di giovani e di donne che hanno già pagato abbastanza il costo della crisi occupazionale”.