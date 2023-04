“Ero in compagnia di una mia amica a prendere un caffè e ad un certo punto abbiamo sentito la voce di un ragazzo che urlava: ‘Aiutatemi, sto bruciando‘. Siamo uscite ed abbiamo visto la casa piena di fumo. Poi abbiamo visto arrivare il maresciallo che ci ha portate in salvo”. Con queste parole una una delle due anziane 80enne ricostruisce gli attimi di terrore rivissuti nel pomeriggio di venerdì 28 aprile quando, insieme ad un’amica anch’ella disabile, è stata tratta in salvo da Pierluigi Tusiano, comandante della stazione carabinieri di Casalnuovo Monterotaro e Casalvecchio di Puglia, nel Foggiano.

Proprio accanto all’abitazione della donna si era infatti sviluppato un incendio, causato dall’esplosione seguita alla rottura di una condotta del gas nel piccolo comune di Casalvecchio di Puglia. Il maresciallo, in quel momento libero dal servizio, nonostante le fiamme alte, non ha esitato a entrare nell’appartamento dove c’erano le due donne, caricandole sulle spalle e portandole al sicuro. Le anziane sono state poi affidate alle cure dei sanitari del 118 ed ora stanno bene, mentre un operaio di 40 anni che stava lavorando all’impianto è stato ricoverato in ospedale con gravi ustioni su tutto il corpo.