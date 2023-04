Matthia Pezzoni, 34enne presidente del neonato “Comitato Sicurezza per Milano“, è stato aggredito da un gruppo di presunte borseggiatrici che stava filmando nella metropolitana del capoluogo lombardo. A denunciarlo è l’ex assessore regionale lombardo alla Sicurezza Riccardo De Corato, oggi deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Affari costituzionali della Camera: l’episodio è stato confermato dalla Questura.

Pezzoni, si legge nella ricostruzione delle forze dell’ordine, “era in un corridoio di interscambio tra la MM3 e la MM1 e stava avvisando i passeggeri della presenza delle borseggiatrici”, quando è stato aggredito, prima da tre donne, e poi da un giovane che era al loro seguito e lo ha colpito con un pugno all’occhio. La vittima è stata soccorsa dal 118 e medicata al Policlinico. Dopo il pestaggio, i quattro responsabili sono riusciti a scappare dall’intervento della Polmetro, l’unità di polizia che opera sulle linee della metropolitana.

Pezzoni “se la è cavata con una forte contusione all’occhio rimanendo otto ore in ospedale, ma poteva rimetterci la vita! Questo è il triste risultato di chi, ricoprendo ruoli istituzionali, difende le borseggiatrici e attacca coloro che provano a fermarle filmandole!”, attacca De Corato in una nota. Il riferimento è a Monica Romano, consigliera comunale del Pd che aveva denunciato la gogna contro i borseggiatori da parte della pagina Instagram “MilanoBellaDaDio“ e per questo era stata sottoposta a una valanga di critiche sui social.