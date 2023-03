Bufera su Monica Romano, consigliera comunale del Pd a Milano, per un post su Facebook in cui denuncia la gogna social contro i borseggiatori della metropolitana. La politica dem ha attaccato – senza nominarlo – “MilanoBellaDaDio“, un account Instagram vicino al centrodestra che pubblica costantemente video e foto sul degrado in città. Alcuni di questi mostrano borseggiatori in azione sui mezzi pubblici e nei ristoranti, segnalandone le modalità di azione. “Quest’abitudine di filmare persone sorprese a rubare sui mezzi Atm di Milano e di diffondere i video su pagine Instagram con centinaia di migliaia di followers è violenza, ed è molto preoccupante. Non è così – trasformando le persone in bersagli – che si ottiene giustizia. Di violenza e di squadrismo ne abbiamo già avuti abbastanza davanti a un liceo di Firenze e nelle acque di Cutro. Milanesi, ribelliamoci a questa pessima pratica”, ha scritto venerdì Romano sui social.

Il post di Romano è stato condiviso su “MilanoBellaDaDio” e in pochissimo tempo la consigliera è diventata bersaglio di utenti inferociti: “Continuate a votare sta m…, mi raccomando”, “La vecchia sinistra con la storiella dei diritti umani. Ma che c… dice sta donna?”, “Cara la mia comunista dei miei stivali, dai a loro le chiavi di casa tua, poi vediamo quello che succede”, “perbenista e buonista del c…” il tenore di alcuni commenti. Anche sotto il post originale sono piovute le reazioni negative, tanto che la consigliera ha dovuto limitare la possibilità di commentare. E ora – scrive il Corriere della Sera – valuta di denunciare gli haters.