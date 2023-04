Ha scelto l’anniversario di uno dei loro duelli più famosi per celebrare una rivalità che, oggi lo dice a chiare lettere, in qualche modo è superata anche per lui. Il 18 aprile 2004, Valentino Rossi trionfava al suo debutto su Yamaha sul circuito sudafricano di Phakisa battendo Max Biaggi in un duello serrato, tra i più avvincenti mai visti nella storia del motociclismo. Così indimenticabile che la MotoGP ha deciso di celebrarlo su Instagram.

E, sorpresa, Biaggi lo ha condiviso accompagnandolo con un post personale: “La rivalità con Valentino è vecchia, ma quanto mi manca. Oggi rimangono solo cose belle anche se ci siamo letteralmente odiati. Esser stato valentiniano o biaggista ora non importa, ma è stato importante che ogni appassionato si sia identificato in uno di noi e attraverso noi ha imparato ad amare uno sport unico ed incredibilmente emozionante. Che BELLA STORIA”, ha scritto l’ex pilota.

Un post al miele dopo decine di scontri in pista, alcuni al limite del regolamento come quello in Giappone nel 2001 e, forse ancora di più, il faccia a faccia proprio in Sudafrica celebrato dalla MotoGP con il post. E ancora, la storica stretta di mano al Mugello l’anno successivo dopo un altro trionfo del Dottore.