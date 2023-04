Si era autodefinito “l’ultimo bomber di sinistra” eppure adesso dribbla verso destra. L’ex attaccante Riccardo Zampagna, che ha vestito tra le altre le maglie di Atalanta, Messina, Sassuolo e Ternana, si candida proprio a Terni, sua città natale, a sostegno dell’aspirante sindaco Orlando Masselli, esponente di Fratelli d’Italia. Zampagna, 48 anni, è nella lista Terni Protagonista che, insieme al centrodestra unito, sostiene l’esponente meloniano alla corsa che deciderà il prossimo sindaco nell’ex città-fabbrica, storicamente una roccaforte rossa.

Fu proprio lui nel 2015 in un’intervista al Corriere della Sera a darsi quel soprannome, “ultimo bomber di sinistra”, che ora stride con la candidatura a supporto di Masselli. E pensare che appena cinque anni fa per lui era pronto un posto in giunta in caso di vittoria di Thomas De Luca, candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle. Lui la spiega così a Il Messaggero: “Ho deciso, come al solito contro corrente, di metterci la faccia, ben cosciente della mia storia che non intendo minimamente rinnegare”.

La lista Terni protagonista, aggiunge, è “un progetto civico e moderato che non guarda ai partiti, portato avanti da persone serie e con le idee chiare” e giudica “innegabile” il lavoro “di risanamento avviato dalla giunta Latini ed in particolare (parlando di Bilancio) dall’assessore Masselli”, ora candidato sindaco. La candidatura, sottolineando provando a smarcarsi, “non è dunque da intendere come una candidatura politica o una svolta a destra, ma quasi una provocazione per svegliare la città, che non può permettersi assolutamente di tornare indietro”.