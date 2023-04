“Non si possono alzare le pene solo per i rave party o per quei 15 or 30 ragazzi he imbrattano qualche monumento. Perché nella stessa settimana il governo ha di fatto depenalizzato, per chi ha un processo in corso e ha già avuto una condanna in primo grado, gli omessi contributi e il pagamento dell’Iva oltre le soglie attuali di impunità che sono 150mila e 250mila euro l’anno”. Così Marco Travaglio, ospite di Lilli Gruber su La7, ha commentato il recente provvedimento del Governo che introduce pesanti sanzioni amministrative per le azioni dimostrative degli attivisti di Ultima Generazione. “Purtroppo quelli che evadono non sono 12 o 50 persone, ma dai 10 agli 11 milioni di contribuenti. Se il governo vuole predicare ‘legge e ordine’, lo faccia per tutti o per nessuno. Questa è una parodia di ‘legge e ordine’ che se la prende con fenomeni trascurabili per nascondere che sta salvando i grandi ladroni”