“La cosa per cui sono qua è perché con la mia storia di vita avevo in progetto di fare politica. Se posso essere d’aiuto a sostenere una persona per bene, che vuole fare delle belle cose per questa città, sono a disposizione e ci metto impegno, sacrificio e soprattutto serietà“. Lo ha detto Fabrizio Corona, candidato al consiglio comunale di Catania nella lista Movimento popolare catanese, a sostegno di Giuseppe Lipera. I due, poi, hanno dato la notizia della candidatura in una conferenza stampa, durante la quale, entrambi, hanno fumato al chiuso.