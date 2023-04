Bebe Vio è sempre un esempio di tenacia e positività. La schermitrice e campionessa paralimpica 26enne negli anni è diventata un simbolo di coraggio e ispirazione per migliaia di ragazzi e ragazze della sua età. In questi ultimi giorni Bebe ha mostrato sui social l’arrivo di nuove mani bioniche, un plus non indifferente per rendere più naturali possibili le azioni nella vita quotidiana: “Non vedo l’ora di provare a fare tutti i gesti con le mie nuove mani bioniche. Grazie @ottobockit per queste nuove fighissime mani”, ha scritto la campionessa taggando il brand e usando l’hashtag #Bebebionic. Un traguardo raggiunto con non poche difficoltà, grazie anche ad una tecnologia che continua a fare passi da gigante.

La storia di Bebe Vio è un bellissimo esempio di inclusività. Dopo essere stata colpita da una meningite fulminante nel 2008 (aveva 11 anni), Vio è stata sottoposta all’amputazione di braccia e gambe a causa di una grave infezione. Bebe ha mani e piedi artificiali. Campionessa conclamata, con 11 medaglie d’oro, 2 d’argento e 3 di bronzo la schermitrice veneziana continua a collezionare successi. Nel 2009 la famiglia Vio ha deciso di fondare art4sport, onlus di sostegno all’integrazione sociale tramite la pratica sportiva dei bambini che hanno subìto amputazioni.

Basta lo sport? Affatto. Bebe è doppiatrice per Disney nel film “Gli incredibili”, conduttrice con un programma tutto suo su Rai1, ambassador per numerosi brand di livello mondiale e nel 2016 ha ricevuto il riconoscimento di Commendatore al merito della Repubblica Italiana su iniziativa del Presidente Della Repubblica. Oggi sui social Bebe Vio continua nella sua mission: aiutare, anche con un sorriso, tutte le persone nella sua stessa situazione. Dimostrando quanto, in effetti, “se sembra impossibile allora si può fare”, proprio come il titolo del suo libro. Per questo motivo Mattel, casa di produzione di Barbie, ha deciso di realizzare per la prima volta al mondo una bambola con le sue sembianze (protesi comprese). Congratulazioni Bebe, questo sì che è un ennesimo buon inizio.