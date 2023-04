A Milano una giovane Tiktoker è stata scambiata per una borseggiatrice da alcuni passeggeri della line verde M2, che hanno cominciato a insultarla e gridarle contro. Come ha raccontato a Fanpage, l’influencer di nome Micol era salita sulla metro per recarsi a casa di un’amica. Essendo in dolce attesa, si è giustamente seduta in uno dei posti liberi, accanto a due signore. Mentre ascoltava la musica, facendosi i fatti propri, Micol ha notato che le due avevano iniziato a fissarla, borbottando qualcosa fra loro: “Ho pensato anche che stessero commentando il modo in cui ero vestita, anche se avevo una tuta“.

Le due si sono soffermate a guardare la collana indossata dall’influencer: una chiama-angeli, un gioiello a forma di sonaglino che si regala alle donne incinte. “Ma non ti vergogni a indossare questa collana che è un simbolo che per le mamme è importante?”, le ha chiesto a un certo punto una delle due signore. Davanti alla perplessità di Micol, la signora ha aggiunto, alzando sempre di più il tono di voce: “Guarda, che noi lo sappiamo. Abbiamo visto, ci sono i video dappertutto. Tu sei una borseggiatrice“.

Inutili i tentativi di spiegarle che si stava sbagliando. La donna si è alzata e ha iniziato a gridare a tutti i passeggeri di stare attenti, perché sul vagone c’era una ladra. “Mi sono davvero sentita in imbarazzo. Lei continuava a dirmi di vergognarmi, che facevo finta di essere incinta. Ho provato a far finta di nulla, ma c’erano tutti i passeggeri che mi fissavano”. In soccorso di Micol è arrivata una sua fan che, avendola riconosciuta, ha provato a calmare le donne e ha spiegare il malinteso, ma non ne hanno voluto sapere niente e anzi hanno additato la giovane gridando “Ecco la sua complice!”.

Alla fine la Tiktoker è scesa alla sua fermata, mentre la donna continuava a gridare senza sosta. La ragazza che è intervenuta, rimasta sul treno, ha successivamente lasciato un commento sotto il video in cui Micol ha denunciato l’orrendo episodio: “Sono io la ragazza che ti ha difesa in metro, si vedeva che stavi per piangere e mi è dispiaciuto un sacco. Ha continuato a gridare per altre due fermate“.

Il “malinteso” nasce dalla grande diffusione di video di giovani borseggiatrici, principalmente di origini straniere, che vengono individuate e prese in flagrante mentre sono intente a rubare cellulari e portafogli ai passeggeri delle metropolitane milanesi. Micol, che ha commentato: “Penso che stiano esagerando con questi video. Condivido il voler denunciare un reato commesso ai danni di qualsiasi cittadino. Adesso però siamo a un punto in cui alcune presunte borseggiatrici sono state invitate in televisione. Con questi video, c’è il rischio che magari persone più anziane possono cadere in errore. È molto brutto e orribile quando vieni scambiata per una borseggiatrice. Dovrebbero smetterla di fare video o invitarle in televisione”.