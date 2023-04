Lutto nel mondo del calcio per la morte di Sergio “Bobo” Gori, ex giocatore di Inter, Cagliari e Juventus: aveva 77 anni. Gori era ricoverato alla Multimedica di Sesto san Giovanni da circa due settimane. Rimane uno dei sei calciatori italiani (insieme ad Aldo Serena, Giovanni Ferrari, Filippo Cavalli, Pierino Fanna e Attilio Lombardo) ad aver vinto lo scudetto con tre società diverse: nel suo caso Inter, con la quale ha vinto due campionati italiani, Cagliari e Juventus. A dare la notizia della sua scomparsa è il Cagliari Calcio in un comunicato: “Non sono tanti coloro i quali sono riusciti a vincere lo Scudetto con tre società diverse. Sergio Gori, per tutti ‘Bobo’, era uno di questi, a cesellare anche con la statistica quanto il suo ruolo nella storia del calcio italiano rimarrà per sempre centrale”, si legge nella nota. La società rossoblu specifica che “se ne è andato nella notte lasciando un grande vuoto. Il Cagliari e la sua gente lo piangono con grande dolore ricordando l’enorme valore dell’uomo oltre che del calciatore, unendosi al dolore della famiglia e dei suoi cari. Ciao Bobo, e grazie! Ora puoi riabbracciare gli altri Eroi“.

Prosegue la nota del club sardo: “Le sei stagioni in rossoblù, l’ingresso nell’olimpo con la vittoria del 1970 grazie anche alle sue reti (tra cui quella nel decisivo 2-0 al Bari), una lunga era in cui ha scritto pagine indimenticabili, compresa quella della spedizione azzurra in Messico. Il bottino di 33 reti in 176 presenze con il Cagliari spiega solo in parte la grandezza di colui che è stato non solo la spalla perfetta di Gigi Riva.”