Ennesima frecciatina di Antonio Cassano nei confronti di Fabio Caressa: l’ex giocatore di Roma, Sampdoria, Inter e Milan si scatena ai microfoni della Bobo Tv e si scaglia nuovamente contro il giornalista di Sky Sport, per quello che ha dichiarato dopo la vittoria del Milan contro il Napoli. “Caressa è un incompetente che non ha mai giocato a calcio”, commenta Fantantonio. “E non sa se la palla è quadra o tonda. Puoi mai dire: ‘Il Napoli l’ha fatto apposta in ottica Coppa dei Campioni’, e quelli che stanno affianco lo guardano e…”, prosegue Cassano prendendo in giro gli altri opinionisti presenti nello studio di Sky Calcio Club. Poi attacca ancora: “Quella è incompetenza. E mi dispiace che Sky, la televisione numero uno al mondo, continua a far stare questi incompetenti, e chi gli sta al fianco non dice niente. Perché lui è convinto di essere importante e gli diamo un like, lui sta lì e quelli che stanno vicino a lui… lasciamo stare che sembra la cantina di Don Peppino. Incompetenza assoluta”.

Cassano poi si toglie un altro paio di sassolini dalle scarpe e si è rivolto anche a Ivan Zazzaroni, che nei giorni scorsi si era espresso in merito a Paul Pogba e Angel Di Maria, definendoli “due cadaveri calcistici“. L’ex calciatore non si risparmia: “E allora ti prometto che faccio un altro nome stasera e poi non ne faccio più — aggiunge — Dopo Caressa faccio un altro nome. Quando sento ieri che il signor Ivan Zazzaroni dice ‘la Juventus ha preso due cadaveri calcistici’… uno di questi ha fatto la storia del calcio, e se la Juventus sta facendo un minimo bene è grazie a Di Maria. La follia è che tengono queste persone a fare i direttori dei giornali“.