C’è un faro di due procure sulla compravendita di calciatori di Roma, Lazio e Salernitana dal 2017 al 2021. I magistrati della Capitale e Tivoli stanno conducendo due diverse inchieste, una sui giallorossi e una sui due club che fino a poco tempo fa erano nelle mani di Claudio Lotito, affidate alla Guardia di finanza che oggi ha effettuato perquisizioni nelle sedi delle tre società di Serie A. Nel fascicolo su Lazio e Salernitana sono indagati lo stesso Lotito, Igli Tare e Angelo Fabiani, direttore sportivo dei campani. I pm romani hanno invece iscritto nel registro degli indagati i Friedkin, l’ex presidente James Pallotta e Mauro Baldissoni, ex direttore generale ed ex vice-presidente.

Le ipotesi di reato sono, a vario titolo, false comunicazioni sociali, emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. Si tratta di contestazioni avanzate anche dai magistrati torinesi nell’indagine che ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Agnelli e gli altri ex dirigenti della Juventus. Proprio come i bianconeri, fino al 14 settembre scorso, quando poi è stato completato il delisting, i giallorossi erano quotati in Borsa, mentre la Lazio è ancora sul mercato.

Per quanto riguarda i biancocelesti e Salernitana, spiega la Guardia di finanza in una nota, si tratta di un’inchiesta per fare chiarezza sulle “operazioni di trasferimento di calciatori tra le due società” che sono state proprietà di Lotito per diverse stagioni. Le perquisizioni sono state disposte al fine di acquisire “documentazione contabile ed extracontabile” riguardo alle cessioni dei diritti dei calciatori, continuano le Fiamme Gialle che stanno svolgendo gli accertamenti disposti dalla procura di Tivoli competente su Formello dove ha sede il club biancoceleste.

“In particolare – si legge nella nota – quella relativa ai contratti sottoscritti tra le due società, agli accordi intercorsi tra le società ed i singoli calciatori, ai pagamenti eseguiti, alle modalità con le quali si è arrivati a fissare il prezzo ufficiale di vendita ed il valore dei calciatori ceduti”. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati diversi documenti negli uffici dei giallorossi. Le indagini, sottolineano gli investigatori, “non sono collegate con altre” svolte da altre procure “di cui vi è stata notizia sugli organi di informazione”, escludendo insomma che per i giallorossi si tratti dell’avvio degli accertamenti per lo scambio con la Juve di Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola.