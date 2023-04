Sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri i quattro responsabili del furto dell’orologio di Charles Leclerc, avvenuto a Viareggio il 18 aprile del 2022: si tratta di tre uomini e una donna. I quattro hanno “lavorato” dividendosi in coppie: una in moto e una in un suv. Con la scusa di un selfie, i due in moto si sono avvicinati all’auto del ferrarista per sfilargli dal polso il prezioso orologio Richard Mille che ha un valore di circa 2 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dalla Procura di Lucca, “la coppia a bordo dell’auto si ipotizza abbia fornito supporto ai complici che viaggiavano sullo scooter occupandosi dapprima del pedinamento della vittima, avvenuto da Forte dei Marmi fino a Viareggio, e poi agevolandone la fuga impedendo alla parte offesa – con varie manovre – di inseguire i presunti complici negli istanti successivi alla consumazione del reato. Valutati gli elementi e le fonti di prova, la Procura di Lucca ha richiesto ed ottenuto per i quattro soggetti indagati – tutti originari del centro storico di Napoli – il provvedimento cautelare della custodia in carcere.”

Si indaga su altri orologi e contanti trovati dalle forze dell’ordine, in seguito alle perquisizioni delle abitazioni di uno dei rapinatori: “Nel corso dell’esecuzione della misura sono state inoltre effettuate perquisizioni domiciliari delegate durante le quali – aggiunge il procuratore – sono stati rinvenuti e sequestrati – a carico dì uno degli indagati – due orologi di pregio, sulla cui provenienza, allo stato non giustificata, saranno svolti ulteriori approfondimenti investigativi, nonché la somma in contanti di circa 23.000 euro.”