A una settimana dagli autoscontri di Portimao, la MotoGp è in Argentina per il secondo appuntamento del Mondiale 2023. Tutti contro Francesco Bagnaia, il campione del mondo che ha dominato sprint race e gran premio in Portogallo. Il circuito di Termas de Río Hondo era stato territorio di caccia di Marc Marquez (3 vittorie) che però è tra gli assenti per infortunio: non partecipano anche Miguel Oliveira (vittima della follia di Marquez), Enea Bastianini e Pol Espargaro. L’anno scorso invece la vittoria fu dell’Aprilia che con Aleix Espargaró raccolse il suo primo storico successo in MotoGp.

Correndo in Argentina, per gli appassionati italiani gli appuntamenti clou del weekend sono tutti concentrati fra tardo pomeriggio e sera. Le qualifiche del sabato che precedono la sprint race cominciano alle 15.45, mentre il programma della domenica è inaugurato alle ore 16 dalla Moto3. Come sempre, è possibile seguire tutto in diretta su Sky e Now: le prove, le qualifiche e le gare delle tre classi, compresa la Sprint Race, sono disponibili su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, oltre che in streaming su SkyGo e appunto su Now. In chiaro su Tv8 verranno trasmesse invece solamente la gara sprint (in diretta) e i tre gran premi della domenica in differita.

Il programma del fine settimana

Sabato 1 aprile – Sky e Now

Ore 13.35: prove libere 3 Moto3

Ore 14.20: prove libere 3 Moto2

Ore 15.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 15.45: qualifiche MotoGP

Ore 17.45: qualifiche Moto3

Ore 18.40: qualifiche Moto2

Ore 20: gara sprint MotoGP

Sabato 1 aprile – TV8

Ore 20: gara sprint MotoGP



Domenica 2 aprile – Sky e Now

Ore 14.40: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 16: gara Moto3

Ore 17.15: gara Moto2

Ore 19: gara MotoGP

Domenica 2 aprile – TV8

Ore 18.05: gara Moto3

Ore 19.20: gara Moto2

Ore 21.05: gara MotoGP