“Credo che sia profondamente sbagliato quello che il governo sta facendo, questa liberazione degli appalti è una follia: sia sul piano della salute e della sicurezza delle persone perché infortuni e morti avvengono quando parte la logica del subappalto al ribasso, inoltre non si rendono trasparenti i processi con un modo di liberalizzare gli affidamenti del lavoro per favorire la malavita organizzata, oltre che aumentare i costi e allungare i tempi”. Lo ha detto Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, a margine della manifestazione degli edili di Fillea Cgil e Fenal Uil in piazza San Giovanni Bosco. “Forse quelli del governo non hanno mai lavorato perché far passare la logica del subappalto vuol dire mettere in discussione i diritti delle persone, non vuol dire accelerare i cantieri ma fare concorrenza sleale tra le imprese. Anche perché noi stiamo rischiando di non rispettare gli impegni del Pnrr che è un appuntamento irrinunciabile per il nostro paese”.