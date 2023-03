“Ministro, abbiamo seguito la sua risposta, cerca di rendere conciliabile ciò che è inconciliabile. Ci vuol far credere che l’invio previsto da questo decreto non ha un impatto sul nostro livello di sicurezza. Lei ha parlato di fisiologia: non c’è nulla di fisiologico in questi invii militari. È nota la sua storia personale e professionale, costellata da tanta passione, da tanto entusiasmo per quanto riguarda il comparto degli investimenti militari. Mi permetta un suggerimento: non deve pensare che anche gli italiani abbiano la pari passione e il pari entusiasmo per gli armamenti militari. Gli italiani vogliono investimenti nella sanità e nelle scuole, per i mutui”. Lo ha dichiarato il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte nella replica al ministro Guido Crosetto sulla guerra in Ucraina durante il Question Time alla Camera. “Se la vostra logica è quella dell’escalation, dovete venire in questo santuario della democrazia a dirci se e quali sono i limiti, perché state portando l’Italia in guerra. Rispettate la nostra Costituzione“.