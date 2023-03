Incredibile rissa tra alcuni giocatori della nazionale di calcio del Perù e la polizia, fuori da un hotel, a Madrid. I giocatori erano nella capitale spagnola per un’amichevole col Marocco, quando alcuni tifosi peruviani si sono recati all’albergo in cui soggiornava la nazionale. Nella calca, è scoppiata una rissa tra le forze dell’ordine, che molto probabilmente hanno scambiato i giocatori per tifosi. Il portiere, Pedro Gallese, è stato portato in commissariato e rilasciato nella notte.

