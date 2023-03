“Invio di armi in Ucraina? La posizione di Giorgia Meloni e le sue parole in Parlamento non sono assolutamente condivise dalla maggioranza degli italiani. Quasi il 53% degli italiani è contrario all’invio di armi ed è difficile per loro comprendere le dinamiche di questa situazione. Gli italiani sono spaventati anche dalla parole di Putin, perché si sentono coinvolti in una guerra che li vede lontani”. Sono le parole pronunciate a In Onda (La7) dalla direttrice di Euromedia Research, Alessandra Ghisleri, che spiega: “Siamo una generazione nata con la consapevolezza che in Europa non ci sarebbero state più guerre. E quindi tutto questo spaventa i giovani e i loro genitori”.

Ma puntualizza: “Tuttavia, non vediamo delle grandi involuzioni sul voto. Gli elettori leghisti stanno con la Lega proprio perché è fortemente contraria all’invio di armi, come abbiamo appurato dal discorso di Romeo al Senato. Altri italiani stanno con il M5s per lo stesso motivo. E non sono putiniani. Hanno semplicemente paura, perché nella maggior parte dei casi non hanno gli strumenti per poter comprendere che cosa sta accadendo”.