“Nel comunicare il voto favorevole alla risoluzione della maggioranza, esprimiamo forte preoccupazione per come stanno andando le cose sul fronte della guerra russo-ucraina. L’obiettivo della cessazione delle ostilità sembra più una dichiarazione di principio. Anzi si sente parlare costantemente di offensiva, ad esempio la Polonia è pronta a inviare i caccia. Il problema non è il sostegno militare, ma una corsa ad armamenti sempre più potenti con il rischio di un incidente da cui non si possa tornare indietro”. Così il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, nella dichiarazione di voto al Senato dopo le comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del prossimo Consiglio europeo. E ha aggiunto: “In questi tre mesi un po’ di equilibrio e stallo c’è stato, ma purtroppo constatiamo che ben poco è stato fatto specie sul cessate il fuoco e sulla tregua. Anzi ci siamo trovati di fronte al deserto della diplomazia. Ma a nostro giudizio serve più equilibrio per favorire dialogo e tregua. Quindi contiamo su di lei. Sento dire dalla gente che lei è ‘una tosta’ e non solo perché è andata al congresso della Cgil”. Dunque rivolgendosi alla premier ha concluso: “Le auguriamo un bel in bocca al lupo. Vista la situazione di sicuro ne ha bisogno. Noi confidiamo nella sua volontà di difendere gli interessi nazionali, anche se sarà durissima, perché abbiamo l’impressione che in Europa e in tutto l’Occidente, dopo aver perso la fede, si stia perdendo anche la ragione”.