Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha risposto alle domande dei cronisti appena giunto in Basilicata per l’assemblea regionale del movimento. Sul conflitto in Ucraina Conte ha ribadito la necessità di un percorso deciso verso la pace: “Non riteniamo che la soluzione che sia continuare con l’escalation, il rischio è che deflagri un conflitto mondiale che porterebbe alla distruzione totale. Il coraggio sta nell’investire in un percorso negoziale, bisogna coinvolgere tutti i player internazionali, anche la Cina va coinvolta. Non significa che il piano della Cina vada bene, ma è una prima premessa per coinvolgerla”