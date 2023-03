Daniel Holgado ha vinto la prima gara della stagione di Moto3 a Portimao, ma è stato tamponato da Joel Kelso dopo aver tagliato il traguardo. Un incidente assurdo proprio perché avvenuto a gran premio concluso. Subito dopo aver tagliato la linea d’arrivo, Holgado si è lasciato andare ai festeggiamenti per il trionfo appena raggiunto e ha rallentato la propria corsa, togliendo le mani dal volante: d’altronde era la sua prima vittoria in carriera. Nel frattempo Kelso, che ha concluso la gara in nona posizione, stava arrivando da dietro e non ha notato la decelerazione del collega. Nel cercare di togliersi il tear-off, cioè la pellicola del casco che permette una visibilità limpida in pista, il pilota della Prüstel GP non ha visto Holgado in traiettoria e lo ha tamponato.

Nonostante sia stato lo spagnolo Holgado a essere investito, è stato il pilota australiano ad avere la peggio nell’incidente. Da subito molto dolorante a terra, Kelso è stato prontamente soccorso in pista ed è stato trasportato in ospedale. Cattive notizie per lui: frattura della tibia sinistra e della caviglia destra. Ciò significa che non potrà essere in Argentina la prossima settimana per la seconda tappa della stagione. Si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni.