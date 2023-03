È stato investito da una vettura mentre era in sella alla sua bicicletta ed è poi stato scaraventato in un fossato, mentre l’auto si è allontanata senza soccorrerlo. Ha perso la vita così un uomo di 65 anni, sabato sera, mentre pedalava a Faedis, in provincia di Udine. L’automobilista, secondo quanto si è appreso, è un uomo di 31 anni, di Cividale del Friuli, che si è presentato in caserma alcune ore dopo l’incidente sostenendo di essere fuggito perché preso dal panico.

Dopo che è scattato l’allarme sul posto è arrivata un’automedica da Udine e un’ambulanza da Cividale del Friuli, ma i soccorsi degli operatori sono stati inutili e i sanitari non hanno potuto fare altro che decretare il decesso dell’uomo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno compiuto le indagini per provare a individuare l’auto pirata fino a quando il conducente non si è presentato autonomamente in caserma.