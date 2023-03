Un’esplosione in una fabbrica di cioccolato in Pennsylvania ha ucciso due persone e ne ha lasciate altre 9 disperse, mentre gli investigatori sono al lavoro per determinarne le cause. E’ successo ieri pomeriggio: il capo della polizia del dipartimento di polizia di West Reading Borough, Wayne Holben, ha confermato che ci sono stati due morti, nove dispersi e molti altri feriti dall’esplosione all’R.M. Stabilimento Palmer Co. L’esplosione alle 16:57 ha provocato la distruzione di un edificio presso la struttura e il danneggiamento di un edificio vicino. La causa dell’esplosione rimane sotto inchiesta, ha detto Holden durante una conferenza stampa. La portavoce di Tower Health, Jessica Bezler, ha detto che otto persone sono state portate all’ospedale di Reading venerdì sera.