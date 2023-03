Giorgia Meloni siede al suo posto, al centro dei banchi del Governo, mentre nell’aula della Camera è in corso il dibattito sulle comunicazioni della presidente del Consiglio in vista del prossimo Consiglio europeo. Al suo fianco il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e il titolare degli Affari europei Raffaele Fitto. Assenti invece i ministri della Lega, nonostante in Aula parli anche un deputato del Carroccio, Stefano Candiani. Diversi gli scranni vuoti nell’emiciclo, a eccezione per le file di Fratelli d’Italia.