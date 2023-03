Dentro il ministero dell’Interno c’è “preoccupazione” per possibili “vendette” e “regolamenti di conti” in vista dei quaranta giorni di fuoco che attendono il Viminale, tra campionato e coppe europee, nel contrasto alle violenze ultras. Prima ancora che arrivasse il convitato di pietra – Roma-Feyenoord del 20 aprile, sbucato dall’urna dell’Europa League – il ministro Matteo Piantedosi aveva messo al centro del dibattito, durante il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, le fibrillazioni tra le tifoserie organizzate, spiegano fonti del ministero.

C’è “allerta”, sottolineano le stesse fonti, sul derby Lazio-Roma di domenica con un rischio di incidenti che viene definito “alto”. E giovedì l’impegno della Nazionale di Mancini a Napoli contro l’Inghilterra sarà un altro banco di prova per l’ordine pubblico, già messo a dura prova mercoledì dal match contro l’Eintracht Francoforte. In città è previsto infatti l’arrivo di oltre 2000 tifosi della Nazionale inglese.

L’aria che si respira attorno al mondo ultras è pesante. Gli episodi degli ultimi mesi, dai fatti di Arezzo fino al blitz dei tifosi della Stella Rossa Belgrado all’Olimpico contro il gruppo romanista dei Fedayn, hanno allarmato gli apparati di sicurezza. Anche perché nel giro del tifo organizzato a ogni mossa segue una contromossa, un “riscatto”.

E infatti, sempre le stesse fonti del Viminale, parlando di “preoccupazione” durante il Comitato per “possibili ‘vendette’ e ‘regolamenti di conti'” rispetto a quanto accaduto dall’inizio del 2023 con il coinvolgimento di varie tifoserie in “un intreccio di alleanze e rivalità anche a livello internazionale”. Così in vista dei 40 giorni giorni di fuoco, spiegano dal ministero, è già “in corso la pianificazione di rafforzati servizi di controllo e vigilanza” e lasciano intendere che ci sarà “massima attenzione” per scongiurare scontri e danni.