Sta per vincere lo scudetto con il Napoli e intanto viene premiato come “Miglior atleta straniero in Italia” dalla Stampa Estera. Ma Victor Osimhen ammette che nel suo futuro spera di lasciare sia la maglia azzurra che la Serie A: “Lavoro per giocare un giorno in Premier League“. Parole tanto eloquenti quanto disarmanti: mettendo da parte la probabile rabbia dei tifosi napoletani, è tutto il calcio italiano a ricevere l’ennesimo schiaffo. La tempistica della frase di Osimhen è sicuramente infelice, ma in questo momento è davvero possibile dargli torto? Il 24enne nigeriano è un top player e sogna legittimamente di confrontarsi con i migliori nella Superlega del calcio, che oggi si chiama appunto Premier League.

L’attaccante del Napoli ha ricevuto il premier della Stampa Estera accompagnato dal presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis. Che probabilmente non sarà nemmeno rimasto stupito nell’ascoltare le parole del suo calciatore più pregiato. “Se ho l’ambizione di andare un giorno in Premier League? Gioco in uno dei campionati top5 al mondo, certo le persone considerano la Premier League il campionato migliore al mondo. Ora sono in Serie A, ma lavoro per giocare un giorno in Premier. Fa parte di un processo, ma ora penso a questo momento”, ha detto Osimhen in conferenza stampa. “In Italia c’è un calcio diverso, con molta intensità – ha aggiunto – E’ un campionato complicato in cui è difficile giocare“.

Osimhen parlando con la stampa estera ha anche ammesso i meriti di Luciano Spalletti nella sua trasformazione in campione: “È stato fondamentale per la mia crescita come attaccante. Quando mi ha parlato mi ha detto che sarei stato importante, mi ha aiutato in termini di consapevolezza. Posso solo dirgli un grande grazie”. E il nigeriano ha riservato parole al miele anche per l’altro pezzo pregiato della rosa del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia: “E’ una persona a cui tutti vogliono bene, per quello che fa dentro e fuori dal campo. E’ un ragazzo eccezionale, molto talentuoso, nel futuro può vincere il Pallone d’Oro“. E probabilmente anche lui, in futuro, volerà in Inghilterra.