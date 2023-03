Erano circa in 7.500 questa mattina, secondo la polizia, a manifestare davanti al Parlamento di Atene, dopo il disastro ferroviario di mercoledì scorso in Grecia che è costato la vita a 57 persone. Molti dei manifestanti sono stati protagonisti di violenti scontri con la polizia, altri hanno incendiato cassonetti della spazzatura e lanciato bottiglie molotov, al grido di “governo assassino”. Le forze dell’ordine hanno risposto con gas lacrimogeni, granate stordenti e cariche di alleggerimento.

Il disastro ferroviario è stato infatti causato da errore umano e negligenza. Cosa che ha suscitato la rabbia di studenti, ferroviari e impiegati del settore pubblico, che hanno invitato tutta la cittadinanza a manifestare, proclamando anche scioperi di treni e metropolitane in tutto il Paese.