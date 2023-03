Uno scontro ad alta velocità, avvenuto poco prima della mezzanotte vicino alla città di Larissa, nella Grecia centrale. Il treno passeggeri, proveniente da Atene e diretto a Salonicco, stava uscendo da un sottopassaggio dell’autostrada e si è schiantato contro un convoglio merci che viaggiava sullo stesso binario ed era diretto nella Capitale. Le vittime sono almeno 40 e i feriti 85, di cui 66 ricoverati in ospedale. Tra le 50 e 60 persone risultano ancora disperse. Secondo le prime ricostruzioni, i due treni viaggiavano a grande velocità perché non sapevano che l’altro stesse arrivando e l’impatto è stato così grave che “non è rimasto nulla delle prime due carrozze. Sono semplicemente scomparse“, ha detto un giornalista greco alla Bbc.

Sull’incidente è stata aperta un’indagine ed è stato arrestato il capostazione di Larissa. Il pubblico ministero si è limitato a dire che “l’inchiesta è solo in una fase iniziale”, ma secondo le prime ricostruzioni l’incidente è stato causato da un errore umano. Il capostazione ha 56 anni e aveva assunto l’incarico più di un mese fa. La collisione è avvenuta in circostanze che sono ancora in corso di accertamento tuttavia, riferisce Ert, sembra che i due treni si siano trovati, dopo la stazione di Larissa, a circolare sulla stessa linea viaggiando in direzioni opposte, finendo per scontrarsi frontalmente. La stessa Ert riporta che sulla linea i semafori non funzionavano da molto tempo. E i sindacati di settore sui media greci hanno denunciato come il sistema di controllo dei treni sia ancora manuale: ovvero il traffico viene regolato telefonicamente dai capi stazione, che danno il via libera al passaggio dei convogli. L’inchiesta, coordinata dal magistrato di Larissa Stamatis Daskalopoulos, deve accertare quale dei due treni fosse stato inviato sul binario sbagliato. Dalle prime indicazioni sembra si trattasse di quello su cui viaggiavano i passeggeri. Quest’ultimo non era uno dei due Freccia Bianca ad alta velocità che ogni giorno collegano Atene e Salonicco – chiamati Intercity Express – ma si trattava di un treno più lento.

Secondo i media greci, si tratta del peggior incidente ferroviario mai accaduto in Grecia: diversi vagoni sono deragliati e almeno tre hanno preso fuoco dopo la collisione. Per questo, per identificare le vittime, sarà necessario il test del Dna. L’operatore ferroviario greco Hellenic Train, da luglio 2022 controllato di Trenitalia del Gruppo Ferrovie dello Stato, ha riferito che a bordo del treno passeggeri viaggiavano circa 350 persone. Le squadre di soccorso sono intervenute nella notte, con fari e torce, per cercare sopravvissuti fra i rottami. Dopo l’alba, sul posto sono arrivati i mezzi pesanti per iniziare a spostare i pezzi più grandi dei treni. Quella che pare essere la terza carrozza del treno passeggeri giaceva sopra i resti accartocciati delle prime due, sulle quali le squadre di emergenza stanno concentrando la loro attenzione. Si ritiene che molti dei morti siano stati trovati nell’area del ristorante vicino alla parte anteriore del treno passeggeri. I sopravvissuti hanno raccontato che molti viaggiatori sono stati scaraventati attraverso i finestrini dei vagoni del treno a causa dell’impatto; altri hanno lottato per liberarsi dalle lamiere.

L’esperto di sicurezza ferroviaria Anastasios Dedes, intervistato dalla tv pubblica greca Ert, ha detto che l’origine dell’incidente va cercato nell’assenza di semafori funzionanti lungo la linea. “Il treno passeggeri ha iniziato a muoversi. Doveva vedere segnali che indicassero se la linea era libera o meno. Ma questi semafori erano fuori uso. Da quanto ne so, l’impianto esiste, sui treni e sulla linea, ma non è stato potenziato e messo in funzione, con il risultato che i treni sono lasciati agli ordini dei capistazione e si muovono alla cieca. Lo stesso vale per il traffico nell’altra direzione perché neanche i semafori dall’altra parte hanno funzionato, provocando questo incidente”. Dedes ha aggiunto che le conversazioni tra i responsabili delle stazioni appariranno come trascrizioni dell’interfono e non possono essere cancellate.

“Abbiamo visto persone, un ferito e tre già morte scagliate a una distanza di 30-40 metri dalla scena dell’impatto”, ha dichiarato un addetto ai soccorsi della Croce Rossa, citato da Efsyn.gr. “C’erano urla, voci. La situazione più difficile era nelle prime 2-3 carrozze. Né noi né i vigili del fuoco siamo riusciti ad entrare, perché avevano preso fuoco… Abbiamo aspettato 2-3 ore prima che il fuoco si spegnesse”, ha raccontato. Il dirigente di EKAB (i servizi d’emergenza) della Tessaglia, Yiannis Goulas, ha parlato con ERT di un disastro senza precedenti, affermando che in passato gli incidenti da deragliamento non avevano mai raggiunto una tale portata: “Le persone uscivano con sangue su tutto il corpo. C’erano persone sparse nei campi. C’erano persone che ci imploravano di aiutarle”.

1 /4

A bordo, secondo le prime ricostruzioni delle autorità locali, c’erano tanti studenti universitari che tornavano a casa dopo i festeggiamenti per il weekend lungo di Carnevale in Grecia. Lo scorso lunedì era infatti festa nazionale e molti cittadini avevano approfittato del ponte per spostarsi. “È una tragedia terribile e difficile da comprendere”, ha dichiarato la vice ministra greca della Sanità, Mina Gaga. “Mi dispiace molto per i genitori”. Il presidente del sindacato dei lavoratori delle ferrovie greche, Yannis Nitsas, ha riferito che nell’incidente sono morti 8 dipendenti delle ferrovie, tra cui i due macchinisti del treno merci e i due macchinisti del treno passeggeri.

La presidente greca Katerina Sakellaropoulou ha interrotto la sua visita ufficiale in Moldova per rientrare ad Atene, mentre il premier greco Kyriakos Mitsotakis è in viaggio per raggiungere il luogo e ha proclamato un periodo di lutto nazionale di tre giorni. Intanto sono arrivati i messaggi di solidarietà dai rappresentanti delle istituzioni europee. “I miei pensieri”, ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, “sono rivolti al popolo greco. Tutta l’Europa è in lutto con voi. Auguro anche una pronta guarigione a tutti i feriti”. La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha espresso “profonda tristezza per il terribile schianto”. Su Twitter ha espresso “le mie più sincere condoglianze per tutte le vittime, i loro familiari e amici”, oltre che “gratitudine a tutti i soccorritori e allo staff medico”. Metsola ha aggiunto che “i nostri pensieri sono rivolti al popolo della Grecia dopo questo tragico evento”. Poco dopo è intervenuta anche la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni: “Profondo cordoglio e commozione al popolo greco e al governo di Atene”, si legge in una nota di Palazzo Chigi. “Dal governo italiano le più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e l’augurio di una pronta guarigione a tutti i feriti”.