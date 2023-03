Non riesce a cantare a causa dei tic dovuti alla sindrome di Tourette, ma Lewis Capaldi può contare sull’affetto e il sostegno dei fan che gli “prestano” la voce. Una delle ultime performance dell’artista scozzese è diventata virale proprio per il grande amore che il suo pubblico gli ha dimostrato. È successo durante un concerto a Francoforte.

I had no clue he had Tourette’s. Good on him for still performing and powering through https://t.co/IXE9kihs8Q — R.J. ???? (@rjgreer17) February 25, 2023

IL VIDEO CHE HA EMOZIONATO I FAN – Capaldi stava intonando la hit Someone You Loved, quando il disturbo di cui soffre ha iniziato a manifestarsi con alcuni tic che lo hanno costretto a interrompersi in diversi punti della canzone. Niente paura, però, perché il pubblico ha continuato a cantare in coro il brano dando modo all’artista di riprendere fiato in attesa che i tic si placassero. Una dimostrazione d’affetto che ha consentito a Lewis di portare a termine l’esibizione con il sostegno dei presenti. “Questa si chiama solidarietà” si legge tra i commenti di Tik Tok, dove la clip del momento in questione è diventata virale.

LEWIS CAPALDI: “LA GENTE CREDE CHE IO SIA UN COCAINOMANE” – Recentemente, ospite di diversi programmi e talk show, Lewis Capaldi ha parlato della sindrome di Tourette in questi termini: “La gente crede che sia un cocainomane, ma non è vero” ha spiegato al Jonathan Ross Show, “sono diventato il ragazzo immagine della sindrome di Tourette e va bene così, lo accetto volentieri. Pensavo di avere una malattia degenerativa, ma mi è stato detto che avevo la Tourette”. “A quanto pare ne soffro da sempre” aveva detto invece in una diretta su Instagram, “la cosa peggiore è che la cosa si manifesta quando mi agito, sono stressato o sono felice. Succede di continuo. Certi giorni è più dura, altri meno”.

CHE COS’È LA SINDROME DI TOURETTE – La sindrome di Tourette è un disturbo neurologico caratterizzato dalla presenza di tic motori e fonatori incostanti, qualche volta fugaci e altre volte cronici. La loro gravità può variare da estremamente lievi a invalidanti. Il nome deriva dal neurologo francese Georges Gilles de la Tourette, che la descrisse nell’Ottocento, anche se la si conosceva già nel Seicento.