“Ho scoperto di avere un tumore quasi per caso”. A parlare è Aurora Tropea, ex dama del parterre over di Uomini e Donne. Assente da diverso tempo dal dating show di Maria De Filippi, Aurora è pronta a rimettersi in gioco nel salotto che le ha donato la popolarità e a lasciarsi alle spalle un periodo piuttosto delicato su più fronti, come spiega lei stessa in un’intervista al magazine dedicato ai retroscena del programma di Canale 5: “Ho perso una mia carissima zia, mia madre ha fatto un incidente quasi mortale dal quale miracolosamente è uscita indenne, e io ho scoperto di avere un tumore quasi per caso”.

LA SCOPERTA DEL TUMORE – Aurora Tropea racconta come sia arrivata a scoprire la presenza del tumore: “Mia cugina, a cui sono molto legata, si è tolta una cisti sul sopracciglio e hanno scoperto che era in realtà un tumore molto aggressivo, così ho deciso anche io di farmi controllare. Ho fatto una mappatura dei nei (esame che consiglio di fare a tutti!) e di conseguenza me ne hanno tolto uno: con l’istologico è venuto fuori che si trattava di un tumore maligno che si era ramificato”. Grazie a questa azione di prevenzione la dama è riuscita a scongiurare il peggio: “Se non mi fossi fatta controllare in tempo avrei probabilmente perso la gamba” ammette lei stessa.

LA RINASCITA DI AURORA TROPEA – In seguito a questa esperienza, Aurora non nasconde come abbia modificato il proprio approccio alla vita. Le priorità sono cambiate, così come la scala dei suoi valori: al primo posto vuole mettere se stessa ed è pronta a trovare un nuovo amore. In passato ammette di essere apparsa agli occhi dei telespettatori e degli opinionisti di Uomini e Donne come una persona “fredda, scorbutica e antipatica”, ma lei assicura che non è così. Due anni fa aveva abbandonato il programma in seguito a una conoscenza che era terminata male, oggi si dice rinata e desiderosa di godersi fino in fondo questa nuova opportunità che la vita le ha donato: “Dopo questa esperienza sono sbocciata, sono rinata […] ho cominciato ad amarmi di più e ho sentito il forte bisogno di rimettermi in gioco anche a Uomini e Donne dove il mio percorso era rimasto come in sospeso”. Il pubblico deve quindi aspettarsi una nuova Aurora: “Sarò un’Aurora più serena e soprattutto voglio che passi davvero la persona che sono: una donna sempre sorridente, semplice che ha imparato a farsi scivolare addosso le cose”.