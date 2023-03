“Io e mio marito ci siamo lasciati“. Così, senza spiegazioni e senza aizzare il gossip, Licia Colò ha annunciato al settimanale Nuovo la fine del suo matrimonio durato 20 anni con Alessandro Antonino. Sposi nel 2004, una figlia avuta l’anno dopo, la conduttrice è 11 anni più adulta dell’ex marito che ha lavorato con lei in tv, ad alcuni dei suoi programmmi. Ma non solo, Antonino, 49 anni, ha condotto anche una sua rubrica di viaggi su Tv2000 e sui suoi social (@MrNat) posta foto da varie parti del mondo.

“Si parla tanto di coppie, oggi che sono in aumento i divorzi e le separazioni, ma la coppia non è una passeggiata. È un progetto di vita basato su un sentimento che si evolve e sull’impegno. Noi siamo una coppia imperfetta, che cerca di affrontare anche con il pubblico le tematiche dell’attualità, dalla capacità di perdonare a, più banalmente, i problemi di chi è schiavo dello smartphone”, aveva detto Colò nel 2016 a L’Avvenire quando la coppia si apprestava a lanciare un programma, Il mondo insieme, sulla stessa rete. E Antonino aveva replicato: “E’ vero, io sono sempre al telefono, ma per motivi di lavoro. Ma Licia ed io andiamo d’accordo proprio perché siamo diversi. Lei è veronese, nordica, io napoletano. Lei è precisa, una grandissima professionista da cui posso solo imparare. Io sono accomodante e affronto la vita con più elasticità. Così, anche se discutiamo e ci confrontiamo, ci compensiamo perfettamente”.