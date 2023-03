“Entravo nella casa di Antonello quando lui non c’era per fare un bagno nella sua piscina”. E’ questa la rivelazione a sorpresa fatta da Carlo Calenda ad Antonello Venditti. Il leader di Azione e il cantante si sono incrociati mentre erano in coda all’aeroporto di Torino Caselle e così, tra lo stupore e l’ilarità degli altri passeggeri presenti, è arrivato lo scambio di battute, prontamente immortalato e pubblicato sui social.