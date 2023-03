Martedì 28 febbraio. Ultimo è stato ospite a Rtl 102.5, la prima radiovisione in Italia. Il cantautore è impegnato con il tour promozionale per raccontare al pubblico il nuovo album “Alba”, titolo omonimo del singolo in gara al Festival di Sanremo quest’anno. In studio, in compagnia di Niccoló Moriconi, nome all’anagrafe di Ultimo anche gli speaker del programma Password, Nicoletta Deponti e Niccoló Giustini. Il giovane artista, nonostante il suo carattere schivo e riservato, ha raccontato senza filtri aneddoti sulla partecipazione al Festivàl e i progetti futuri rispondendo a tutte le domande. Eppure qualcosa non è sfuggito al pubblico da casa e alla conduttrice stessa. Oltre alla radio e alla televisione, Rtl 102.5 può essere seguita dall’applicazione per smartphone. Qui è presente uno spazio che mostra ciò che accade in studio durante i fuori onda.

“Beh lui ha detto cose anche faticose”, dice Deponti nel fuorionda. “Infatti non ti guarda mai negli occhi”, ha ribattuto Giustini”. “Solo dopo a un certo punto ha cominciato a guardarmi negli occhi… Beh non è mica a posto”, ha commentato Nicoletta Deponti. Come è possibile immaginare i fan hanno da subito iniziato a condividere sui social il video incriminato, attaccando la conduttrice per la sua incoerenza. Il motivo? Aver riservato al cantante complimenti in onda e poi aver fatto questa affermazione. I fan del 27enne inoltre si sono alterati perché durante la chiacchierata Ultimo si è lasciato andare svelando alcune difficoltà che ha nell’esprimersi. “A volte passo per quello che non sono, sono molto timido e passo per essere schivo, riesco ad esprimermi solo nelle canzoni. In un brano del disco dico ‘resta con me mentre cammino da solo’, amo chi sta al mio fianco ma mi piace anche star solo”.