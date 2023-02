“La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo le vita dei propri figli”. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha risposto così ai giornalisti che chiedevano un commento sul naufragio di Steccato di Cutro (Crotone) di cui sono state vittime, per ora, almeno 64 persone. Sul contrasto agli scafisti il responsabile del Viminale ha replicato: “Ci stiamo lavorando. È un problema internazionale”. E l’Europa? “Sto andando in Francia per questo” ha detto Piantendosi che parteciperà a un bilaterale in Francia. Le parole del ministro hanno innescato la reazione di partiti e delle ong.

“Il governo Meloni continua ad affrontare il tema della gestione dei flussi migratori a colpi di slogan e senza attuare politiche incisive che permettano all’Italia di condividere il fenomeno a livello europeo. Le farneticanti proposte di blocco navale e le menzogne sull’aver inserito per la prima volta la gestione dei migranti come tema comune all’interno di un Consiglio europeo (cosa già avvenuta grazie al Presidente Conte) non producono alcun risultato tangibile, ma solo imbarazzo – dice Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera – A preoccupare sono anche le parole inaccettabili del ministro Piantedosi, che parla di “irresponsabilità” da parte di coloro che rischiano traversate estremamente pericolose perché si aggrappano alla speranza di sfuggire da situazioni gravissime. Tutto questo vuol dire non avere minima contezza del fenomeno migratorio. Fino ad ora questo governo non è riuscito a sganciarsi dalla propaganda fine a sé stessa e sta continuando ad affrontare il tema con le urla e le prove muscolari. È ora che Giorgia Meloni e il suo esecutivo realizzino che la responsabilità di governo è ben altro che questo”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il segretario e deputato di Più Europa, Riccardo Magi: “C’è da inorridire alle parole del ministro Piantedosi che non sa dire altro, di fronte a una tragedia come quella di Crotone, che bisogna bloccare gli sbarchi. Si trattava di persone che, vista la loro provenienza, quasi sicuramente avrebbero avuto diritto a protezione internazionale. Servono canali sicuri di ingresso nel nostro Paese per i rifugiati e anche per chi cerca lavoro”.

“Parole indegne dette con una prosopopea insopportabile” scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda. “Mentre ancora si recuperano i corpi in mare dei migranti, il ministro Piantedosi fa considerazioni gravi e fuori luogo – afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra, Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto del Senato – affermare che la disperazione non giustifica i viaggi a rischio significa non aver capito nulla del fenomeno migratorio. Quando non si ha nulla da perdere si tenta il tutto e per tutto, anche a rischio della propria vita o di quella dei propri figli. Il governo deve fare un’unica cosa: cancellare il decreto Ong, che impedisci i salvataggi, in violazione del dettato costituzionale e delle norme di diritto internazionale e farsi promotore di una missione europea di soccorso, come Mare Nostrum”.

“È evidente la difficoltà in queste ore del governo: la propaganda quando si scontra con la realtà fa una misera fine. E quello che è accaduto sulla spiaggia di Cutro manda in frantumi qualunque posizione ideologica sulle migrazioni – afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra – Tuttavia il nervosismo dei rappresentanti del governo non può travalicare il confine della decenza: sentire il ministro dell’interno parlare di ‘vocazione alle partenze’, ‘la disperazione non giustifica i viaggi a rischio’, quando poi sono parole relative a naufraghi provenienti da Afghanistan, Siria o Iraq, è offensivo nei confronti delle vittime. È arrivato il momento che la smettano con la retorica, quando fanno la guerra a chi salva vite o quando fanno di tutto perchè non ci siano canali regolari di ingresso e corridoi umanitari, e poi vorremo sapere quante reti criminali che organizzano questo commercio sono state colpite in Libia o in Turchia, quando invece sovvenzionano gli schiavisti e chi organizza i lager sulla terraferma. Ecco, il governo dia piuttosto risposte – conclude Fratoianni – a queste domande”.

“La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo le vita dei propri figli”. Nelle parole di Piantedosi tutta la linea del governo Meloni che arriva persino a valutare il livello di disperazione delle persone. Io sono senza parole” scrive su Twitter la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi. “Le dichiarazioni del ministro Piantedosi sono scandalose: un misto di cinismo e assenza di rispetto. Provo vergogna io per lui che le ha pronunciate – scrive in una nota Angelo Bonelli co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra -. Siamo di fronte ad un ministro che probabilmente non conosce cos’è la disperazione, ma mi preme ricordargli che ‘disperato è colui che sente di non avere speranza’. Qui parliamo di esseri umani, di persone, famiglie che scappano dalla guerra, dalla fame e dalle torture.”

Polemica anche da parte delle ong. “Il ministro Piantedosi dice che non bisogna fare partire i migranti? Beh, a queste persone dovrebbe essere garantito di non mettere a rischio la propria vita e la vita dei propri figli. Il discorso è che a monte bisognerebbe creare dei canali di flusso chiediamo la possibilità alle persone di potersi spostare in Europa in maniera sicura” ha detto Sergio Di Dato, responsabile dell’intervento di Msf. Parlando poi delle parole del ministro dell’Interno, secondo cui sarebbe da “irresponsabili” partire, l’esponente di Msf dice: “A mio avviso potrebbe essere da irresponsabile lasciare un proprio figlio in una casa quando c’è un terremoto. Io sono padre di due bambine e se c’è un terremoto e la casa sta crollando, io abbandono la casa”.

“Piantedosi non ha rispetto nemmeno per i morti, è persona inqualificabile e queste dichiarazioni gettano discredito sul nostro Paese. Con il mare che continua a restituire cadaveri di bambini, il ministro che ha un bell’ufficio a Roma, una bella casa, auto blu a disposizione per andare dove vuole, si permette di giudicare madri disperate costrette in Afghanistan e poi stuprate dalle guardie dei campi di concentramento in Libia o Turchia – dice all’Adnkronos Luca Casarini, capomissione di Mediterranea Saving Humans – Perché Piantedosi non prova ad andare in Afghanistan a vivere sotto i talebani? Prima di parlare, perché non fa l’esperienza di passare qualche tempo dentro un lager libico? Ma la vergogna rispetto a una strage che era evitabile, non lo sfiora nemmeno?”.