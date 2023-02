La barca spezzata, in balìa delle onde. E i corpi lungo la spiaggia. Sono decine i cadaveri ritrovati questa mattina a Cutro, nel Crotonese, in località “Steccato”. Sul posto, insieme ai carabinieri e alla polizia, ci sono la Guardia di finanza, la Guardia costiera e i vigili del fuoco. I migranti erano su un’imbarcazione che è stata spezzata in due dalle onde, in una situazione di mare molto mosso. Le persone che si trovavano sull’imbarcazione (si sarebbe trattato di un peschereccio) sono finite in mare e sono morte annegate.