Caos a fine partita sul campo della Ternana, sconfitta per 2 a 1 dal Cittadella. Il presidente Stefano Bandecchi, contestato dai tifosi, ha litigato con un gruppo di persone che si erano avvicinate a bordocampo e, come si vede nel video, ha sputato loro addosso. Bandecchi si è presentato in conferenza stampa, annunciando che l’allenatore, Aurelio Andreazzoli, ha rassegnato le dimissioni: “È un uomo di calcio, ha detto che la media di un punto a partita non ha senso. Mancano 12 partite alla fine, c’è bisogno di dare una scossa determinante e importante a questa squadra. In virtù di queste cose, lui ha fatto una valutazione particolare e si è dimesso. Nei suoi panni non lo avrei mai fatto”. Poi Bandecchi ha commentato il suo gesto: “Sì, ho sputato ai tifosi, ma loro hanno sputato a me. Io sono un uomo e mi faccio rispettare“.