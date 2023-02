Su ordine della Procura della Repubblica labronica, i carabinieri di Livorno hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 36enne pluripregiudicato di Rosignano Marittimo gravemente indiziato, a vario titolo, di 21 reati tra furto aggravato, ricettazione e uso fraudolento di carte di credito, commessi tra luglio 2022 e febbraio 2023. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Cecina hanno riguardato furti pluriaggravati ai danni di diversi esercizi pubblici, abitazioni e autovetture in sosta: in particolare l’arrestato è accusato di essersi appropriato di un’autovettura poi utilizzata, nella stessa notte, per compiere tre spaccate ai danni di altrettanti esercizi commerciali. L’attività investigativa dei Carabinieri di Cecina ha consentito di raccogliere consistenti e concordanti elementi di responsabilità a carico del 36enne che hanno portato il sostituto procuratore titolare del fascicolo a richiedere l’emissione di un provvedimento restrittivo, concesso dal giudice per le Indagini Preliminari ed eseguito dai militari dell’Arma di Cecina. L’uomo è stato portato al carcere della Sughere a Livorno