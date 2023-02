“Ma cosa succede a Fedez?“. Se lo chiedono in tantissimi sui social per via dell’ultimo video postato dal rapper sui social. Nelle stories, Fedez risponde a Selvaggia Lucarelli dando la sua versione dei fatti sull’uovo pasquale che dovrebbe servire a fare beneficenza all’associazione Tog (qui il link con l’articolo della giornalista): “Dopo il pandoro Ferragni arriva l’uovo di Fedez. Anche in questo caso si parla di beneficenza, ma non è legata al numero di uova vendute. Fedez guadagna soldi da vendita licenza. Walcor dona una cifra a Tog la fondazione di Carlo De Benedetti”, scrive Lucarelli.

Il rapper risponde: “Selvaggia Lucarelli, la tua ossessione nei miei confronti oggi ha superato un limite che ti ha fatto fare un grande passo falso. Hai scritto un articolo in cui asserisci che io farei beneficenza per Carlo De Benedetti, il tuo ex datore di lavoro. Quando in realtà io faccio beneficenza per una fondazione che si chiama Tog, per dei bambini che hanno malattie e problemi neurologici gravi e complessi. Ti ringrazio perché mi dai l’occasione di spiegare come faccio beneficenza con le uova di Pasqua e quindi no, non riempio le tasche a De Benedetti come hai fatto tu quando lavoravi per il suo quotidiano, ma lo faccio per dei bambini. Vi chiedo scusa per la balbuzie ma è un problema che ho da un po’ di tempo e ci metto un po’ a formulare una frase…”.