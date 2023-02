Una notizia che i fan di Ultimo non hanno molto apprezzato è quella che il cantante romano non parteciperà più al Festival di Sanremo. Ad annunciarlo è stato lui stesso in seguito a qualche domanda posta dai follower sul suo profilo Instagram.

Dopo aver messo in una sua storia il box per le domande, Ultimo ne ha ricevute tantissime tra cui alcune che gli chiedevano di Sanremo. Se in una gli viene domandato come mai abbia scelto di portare Alba sul palco dell’Ariston, in un’altra si legge: “Parteciperai altre volte a Sanremo, oppure hai chiuso definitivamente con Alba?”. La risposta data non è certo piaciuta a molti seguaci del cantante: “L’ho detto anche nelle interviste prima del Festival… Volevo chiudere un cerchio con Alba, l’ho fatto e quindi credo di non tornarci più”. Ultimo, dunque, non gareggerà più al Festival di Sanremo ma nulla esclude la sua presenza come ospite o in duetto con altri concorrenti.