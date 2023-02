La Guardia di finanza di Imperia ha eseguito sul territorio provinciale 24 misure cautelari – dieci arresti domiciliari e 14 sospensioni dall’esercizio di un pubblico servizio -, nell’ambito dell’operazione “Praesidium”, che ha consentito di scoprire maltrattamenti ai danni di anziani presso la rsa “Le Palme” di Taggia, oggetto di un altro blitz delle fiamme gialle, a marzo del 2022, che si concluse con 41 indagati. I reati contestati sono maltrattamento e abbandono aggravati ai danni di anziani, in gran parte ultraottantenni, in parte o del tutto non autosufficienti. Tra le accuse il ritardo nella somministrazione del cibo, pasti saltati, igiene rimandata oppure elusa. Secondo l’accusa, gli indagati non si limitavano a sporadici episodi di violenza, ma sottoponevano i degenti a una serie di sofferenze fisiche e morali. Dalle indagini sono emersi la frequente omissione di servizi essenziali, aggressioni verbali e fisiche nei confronti degli ospiti, oggetto di insulti e percosse.