“Se fosse qui Silvio Berlusconi, io bacerei in bocca Silvio Berlusconi. Perché ha detto una sacrosanta verità, non so per quale motivo, se per i suoi affari con Putin…Ha detto che c’è un invasore, sicuramente, cattivissimo, ma che c’è anche un pupazzo presidente che sta facendo massacrare il suo popolo per l’interesse degli Stati Uniti e noi gli andiamo dietro”. Così il vignettista Vauro, dopo anni di vignette satiriche contro il leader di Forza Italia, intervenendo a Non è l’Arena su La7 ha commentato le parole di Berlusconi sulla situazione in Ucraina. Il leader azzurro ha attaccato Zelensky, sottolineando che lo giudica “negativamente”, e ha affermato che, da premier, non avrebbe incontrato il presidente ucraino.

“Io auspico di no, ma la tendenza purtroppo sembra quella: si arriverà a usare le armi nucleari tattiche. Ed esploderanno in Europa. La nostra economia sta andando in crisi perché noi seguiamo gli interessi di Biden, degli inglesi e di tutta questa cricca. Noi abbiamo chiuso gli occhi sul Donbass per otto anni”, ha aggiunto Vauro, sottolineando che Berlusconi non ha fatto “altro che ricordare gli accordi di Minsk”.