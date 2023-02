Nelle scorse ore la squadra di calcio turca dell’Hatayspor, così come tutte le persone che lo conoscono, ha potuto tirare un sospiro di sollievo per il ritrovamento del centrocampista ex Chelsea e Newcastle, Christian Atsu, estratto vivo dalle macerie del terribile terremoto che ha stravolto Turchia e Siria. Le stesse speranze le nutriva il Malatyaspor, club che milita nella Serie B turca, in apprensione per le sorti del suo portiere Ahmet Eyüp Türkaslan, anche lui tra i dispersi. Ma nel pomeriggio di martedì è arrivata la brutta notizia, comunicata proprio dal club: “Il nostro portiere, Ahmet Eyüp Türkaslan, ha perso la vita sotto le macerie a seguito del terremoto. Riposa in pace. Non ti dimenticheremo, sei stata una bella persona”.

Nelle ultime ore era stato il suo allenatore a manifestare grande preoccupazione per le sorti del calciatore classe 1994, essendo l’unico di tutta la squadra a non aver lasciato la città dopo le violente scosse di terremoto che hanno raso al suolo numerose aree del paese anatolico e della vicina Siria. Nonostante le ultime voci dessero ancora qualche speranza sul fatto che la notizia della sua morte non fosse vera, a cancellarle definitivamente è arrivata la conferma ufficiale da parte del club.