I soccorritori scavano tra le macerie di un palazzo interamente distrutto nel villaggio di Azmarin, nella provincia di Idlib in Siria, dopo che nella notte un terremoto di magnitudo 7.8 ha devastato il nord del Paese e il sud est della Turchia. Le stime provvisorie parlano di almeno 427 vittime in Siria, dove il presidente Bashar al Assad ha convocato per questa mattina a Damasco una riunione di emergenza del governo, dei capi delle agenzie della protezione civile e della sicurezza per coordinare gli interventi di soccorso.