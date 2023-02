“Delmastro si deve dimettere per la semplice ragione che in nessun Paese civile due persone che vivono insieme, che si frequentano nella vita privata, gli viene data un’intercettazione che l’altro usa in aula che non potrebbe avere. Non esiste in nessun paese, non siamo la Repubblica delle banane. Io ho grande stima di Nordio, credo che questa volta debba intervenire e spiegare che così non si può fare perché non esiste passare informazioni riservate magari che erano utili agli inquirenti e spiattellarle in aula per un dibattito che non ha nessun senso”. Lo ha detto Carlo Calenda, segretario di Azione, commentando quanto avvenuto ieri alla Camera sul caso di Alfredo Cospito. “Donzelli e il sottosegretario Delmastro hanno rivelato informazioni che erano riservate, se fosse così sarebbe estremamente grave. Ed è chiaro che loro hanno dimostrato di non poter occupare i ruoli che oggi occupano e quindi dovrebbero dimettersi” ha detto la capogruppo del Pd in Senato, Simona Malpezzi.