Una ‘camminata dei diritti’, promossa dall’iniziativa di educazione civica ‘Governo dei Giovani’, a Fiumicello, in provincia di Udine, in ricordo di Giulio Regeni, a sette anni dalla scomparsa. Il corteo silenzioso si snoda lungo le strade del paese, attraversando le vie dedicate a diversi diritti. In testa al corteo c’è una bandiera della pace portata dai bambini, segue lo striscione giallo di Amnesty International ‘verità per Giulio Regeni’ con i genitori, Paola e Claudio Regeni, la sorella Irene, l’avvocata Alessandra Ballerini e l’ex presidente della Camera, Roberto Fico. Alla partenza, da piazzale del ‘diritto allo studio’, davanti alle scuole, ai partecipanti sono state distribuite delle fiaccole.