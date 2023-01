L’Italia affronterà la Spagna nella semifinale di Nations League. Il match si giocherà il 15 giugno a Enschede. Lo ha stabilito il sorteggio effettuato a Nyon. L’altra semifinale, che si giocherà il 14 giugno a Rotterdam, vedrà opposte l’Olanda padrona di casa e la Croazia. La finale è in programma il 18 giugno sempre a Enschede, nello stadio di casa del Twente, il De Grolsch Veste.

L’Italia si è qualificata per la fase finale della Nations League (per la seconda volta consecutiva) grazie al primo posto conquistato nel gruppo 3 della Lega A, davanti a Ungheria, Germania e Inghilterra. Il torneo dell’Uefa giunto alla terza edizione – finora lo hanno vinto Portogallo e Francia – sarà soprattutto l’occasione per il ct Roberto Mancini per iniziare la costruzione di una Nazionale vincente in vista di Euro 2024 e soprattutto del Mondiale 2026, l’appuntamento da non fallire.

La semifinale contro la Spagna sarà anche la riedizione della semifinale di due anni fa (ottobre 2021), quando a Milano le Furie Rosse vinsero per 2 a 1. Gli azzurri conquistarono poi la finalina per il terzo posto a Torino contro il Belgio, mentre la Spagna fu sconfitta in finale al Meazza dalla Francia.