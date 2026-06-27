Dietro al pilota spagnolo il compagno di team Ogura e terzo posto per Fabio Di Giannantonio su Ducati. Solo quarto posto invece per il leader del Mondiale Marco Bezzecchi, seguono Martin, Marc Marquez e Bagnaia

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Una Sprint da ruota a ruota quella andata in scena nel sabato olandese di Assen. A portare a casa i 12 punti della vittoria è Raul Fernandez. Nel leggendario circuito olandese è andata in scena una gara piena di emozioni con una doppietta Aprilia Trackhouse. Dietro al pilota spagnolo il compagno di team Ogura e terzo posto per Fabio Di Giannantonio su Ducati. Solo quarto posto invece per il leader del Mondiale Marco Bezzecchi, seguono Martin, Marc Marquez e Pecco Bagnaia. L’italiano aveva in realtà ottenuto la sesta posizione, persa a causa di una penalità per track limit all’ultimo giro.

Tredici giri intensi che hanno visto subito alla prima curva la caduta di Joan Mir. A quattro dalla fine Raul Fernandez ha staccato per la prima volta il gruppo con un vantaggio superiore al secondo, approfittando della lotta tra Ogura e Di Giannantonio e ottenendo così la vittoria. Oltre a Joan Mir caduta in curva quattro anche per Franco Morbidelli all’ultimo giro e ritiro per Jack Miller.

Sabato da dimenticare invece per Jorge Martin che nelle qualifiche aveva ottenuto la prima posizione. Dalla pole però ha perso sempre più posizioni finendo la gara quinto. Prima a dieci giri dalla fine ha ceduto il primato a Raul Fernandez, poi ha perso altre posizioni venendo superato prima da Ogura, poi da Giannantonio e infine anche da Bezzecchi.

Per quest’ultimo, che era chiamato a una gara d’orgoglio, niente da fare. Dopo il fallimentare fine settimana andato in scena a Brno, con una caduta nella Sprint Race e una squalifica inflittagli dai commissari in Repubblica Ceca a causa della reazione scomposta nei confronti di un marshal lungo la pista, Bezzecchi non è riuscito a ottenere il risultato sperato nonostante un’ottima sessione di venerdì con il giro più veloce. Riesce quantomeno a difendere gli 8 punti di vantaggio in classifica su Martin tenendolo a una posizione di distanza nella sprint.

La nuova classifica

Marco Bezzecchi guadagna un punto su Jorge Martin nella Sprint Race di Assen: ora lo spagnolo è a 9 punti dal compagno di squadra. Di Giannantonio è a 22 lunghezze dal leader, mentre Marc Marquez è a -42 punti.

MARCO BEZZECCHI (Aprilia Factory) – 186 punti

JORGE MARTIN (Aprilia Factory) – 177 punti

FABIO DI GIANNANTONIO (Pertamina Enduro VR46) – 164 punti

MARC MARQUEZ (Ducati Factory) – 144 punti

AI OGURA (Aprilia Trackhouse) – 143 punti

PEDRO ACOSTA (Ktm Factory) – 133 punti

FRANCESCO BAGNAIA (Ducati Factory) – 130 punti

RAUL FERNANDEZ (Aprilia Trackhouse) – 118 punti

FERMIN ALDEGUER (Gresini Racing Team) – 76 punti

ALEX MARQUEZ (Gresini Racing Team) – 67 punti

LUCA MARINI (Honda Hrc) – 65 punti

ENEA BASTIANINI (Ktm Tech3) – 59 punti

BRAD BINDER (Ktm Factory) – 53 punti

FRANCO MORBIDELLI (Pertamina Enduro VR46) – 43 punti

DIOGO MOREIRA (Honda Lcr) – 41 punti

FABIO QUARTARARO (Yamaha Factory) – 37 punti

JOHANN ZARCO (Honda Lcr) – 34 punti

JOAN MIR (Honda Hrc) – 26 punti

ALEX RINS (Yamaha Factory) – 12 punti

JACK MILLER (Prima Pramac Yamaha) – 11 punti

TOPRAK RAZGATLIOGLU (Prima Pramac Yamaha) – 11 punti

IKER LECUONA (Gresini Racing Team) – 9 punti

MAVERICK VINALES (Ktm Tech3) – 7 punti

AUGUSTO FERNANDEZ (Yamaha) – 4 punti