Moto Gp di Assen, Raul Fernandez vince la sprint race: doppietta Aprilia con Ogura. Bezzecchi quarto | Risultati e nuova classifica
Una Sprint da ruota a ruota quella andata in scena nel sabato olandese di Assen. A portare a casa i 12 punti della vittoria è Raul Fernandez. Nel leggendario circuito olandese è andata in scena una gara piena di emozioni con una doppietta Aprilia Trackhouse. Dietro al pilota spagnolo il compagno di team Ogura e terzo posto per Fabio Di Giannantonio su Ducati. Solo quarto posto invece per il leader del Mondiale Marco Bezzecchi, seguono Martin, Marc Marquez e Pecco Bagnaia. L’italiano aveva in realtà ottenuto la sesta posizione, persa a causa di una penalità per track limit all’ultimo giro.
Tredici giri intensi che hanno visto subito alla prima curva la caduta di Joan Mir. A quattro dalla fine Raul Fernandez ha staccato per la prima volta il gruppo con un vantaggio superiore al secondo, approfittando della lotta tra Ogura e Di Giannantonio e ottenendo così la vittoria. Oltre a Joan Mir caduta in curva quattro anche per Franco Morbidelli all’ultimo giro e ritiro per Jack Miller.
Sabato da dimenticare invece per Jorge Martin che nelle qualifiche aveva ottenuto la prima posizione. Dalla pole però ha perso sempre più posizioni finendo la gara quinto. Prima a dieci giri dalla fine ha ceduto il primato a Raul Fernandez, poi ha perso altre posizioni venendo superato prima da Ogura, poi da Giannantonio e infine anche da Bezzecchi.
Per quest’ultimo, che era chiamato a una gara d’orgoglio, niente da fare. Dopo il fallimentare fine settimana andato in scena a Brno, con una caduta nella Sprint Race e una squalifica inflittagli dai commissari in Repubblica Ceca a causa della reazione scomposta nei confronti di un marshal lungo la pista, Bezzecchi non è riuscito a ottenere il risultato sperato nonostante un’ottima sessione di venerdì con il giro più veloce. Riesce quantomeno a difendere gli 8 punti di vantaggio in classifica su Martin tenendolo a una posizione di distanza nella sprint.
La nuova classifica
Marco Bezzecchi guadagna un punto su Jorge Martin nella Sprint Race di Assen: ora lo spagnolo è a 9 punti dal compagno di squadra. Di Giannantonio è a 22 lunghezze dal leader, mentre Marc Marquez è a -42 punti.
FERMIN ALDEGUER (Gresini Racing Team) – 76 punti
ALEX MARQUEZ (Gresini Racing Team) – 67 punti
LUCA MARINI (Honda Hrc) – 65 punti
ENEA BASTIANINI (Ktm Tech3) – 59 punti
BRAD BINDER (Ktm Factory) – 53 punti
FRANCO MORBIDELLI (Pertamina Enduro VR46) – 43 punti
DIOGO MOREIRA (Honda Lcr) – 41 punti
FABIO QUARTARARO (Yamaha Factory) – 37 punti
JOHANN ZARCO (Honda Lcr) – 34 punti
JOAN MIR (Honda Hrc) – 26 punti
ALEX RINS (Yamaha Factory) – 12 punti
JACK MILLER (Prima Pramac Yamaha) – 11 punti
TOPRAK RAZGATLIOGLU (Prima Pramac Yamaha) – 11 punti
IKER LECUONA (Gresini Racing Team) – 9 punti
MAVERICK VINALES (Ktm Tech3) – 7 punti
AUGUSTO FERNANDEZ (Yamaha) – 4 punti