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Il Mondiale riparte con le qualifiche del Gran Premio dell’Austria, le ottave della F1 2026. A Spielberg ottiene la pole George Russell seguito da una straordinaria doppia Ferrari: secondo Leclerc terzo Hamilton. Il finale è stato però incandescente con Verstappen che è finito a muro a pochi secondi dalla fine ottenendo la quinta posizione. L’olandese aveva appena tolto il miglior tempo a Lando Norris nella terza fase delle qualifiche: un gioia durata poco però vista la prima posizione ottenuta da Antonelli in 1:06.414. Il Q3 è rimasto tiratissimo fino alla fine con i primi tre in soli 61 millesimi. A quel punto, dopo un errore in curva 3, Hamilton ha fatto il miglior tempo superato poco dopo da Leclerc. Poi il muro di Verstappen e il miglior tempo di Russell che beffa tutti e soprattutto il compagno di scuderia Kimi Antonelli, primo sia in Q1 che in Q2.

La pole di Russell è stata confermata, ma inizialmente aveva creato più di qualche dubbio dopo l’incidente di Verstappen. Si era ipotizzato infatti che la Mercedes avesse ottenuto la pole in regime di doppia bandiera gialla, ma la Federazione ha dato l’assenso al risultato. “Mi sento alla grande, è stato un giro fantastico. Ho alzato il piede con la bandiera gialla, avevo 5 decimi e sono arrivato con un decimo è mezzo. C’era solo una gialla e non una doppia, quindi dovrebbe essere tutto ok. È stata una giornata dura, ma è stato speciale fare quel giro. Abbiamo fatto un ottimo lavoro”, così Russell, al termine della gara.

Risultato straordinario invece per la Ferrari. Dopo il successo della settimana scorsa di Hamilton nel Gp di Barcellona, il primo per l’inglese con la Ferrari, nelle qualifiche ha ottenuto una chiara conferma di un periodo positivo. La scuderia italiana arrivava comunque bene, dopo aver risolto gran parte dei problemi di motore e gestione delle gomme emersi venerdì. Hamilton e Leclerc avevano mostrato una monoposto finalmente competitiva, con il britannico che aveva registrato un giro molto veloce. Le Mercedes fin dalla vigilia però si era dimostrata la favorita per la pole. Bene Russell e beffato invece Antonelli che arrivava a Spielberg in cerca di riscatto dopo il ritiro nell’ultima gara in Spagna. Dopo aver dominato le prime due sessioni di qualifiche, è stata la macchina del compagno di scuderia a chiudere al comando della terza, esattamente come successo nelle libere.

Antonelli ha mantenuto il primato anche nel Q2 con il giro più veloce seguito dalla McLaren di Oscar Piastri, una posizione sopra al compagno Norris. Cuore in gola invece per la RedBull padrona di casa e per Verstappen. Il pilota olandese infatti ha deciso di non fare l’ultimo tentativo e si è salvato per soli 40 millesimi dall’eliminazione. Sorte invece toccata a Gasly, Bortoleto, Bearman, Hulkenberg, Ocon e Colapinto. Storia simile nel Q1 dove il baby prodigio italiano ha registrato il tempo migliore della prima sessione in 1’07″083. Dietro al leader del mondiale si erano posizionati la McLaren di Lando Norris e la Ferrari di Lewis Hamilton. Male invece il compagno di scuderia Leclerc con una nona posizione. Al cardiopalma invece la gara tra le ultime posizioni dove per soli 21 millesimi Carlos Sainz è stato il primo degli eliminati in Q1. Fuori con lui anche l’altra Williams di Albon, oltre alle due Cadillac e alle due Aston Martin.

Tra i circuiti più amati dai piloti, con i suoi 4.318 metri, Spielberg è un mix di salite e discese importanti, con pendenze che raggiungono il 12%. Pista veloce, frenate violente, severa per il motore: caratteristiche che influiscono sullo stile di guida. Allo stesso modo anche il clima ha fatto la sua parte. Come per le libere, anche durante le qualifiche le condizioni atmosferiche erano calde come in tutta Europa: 33 gradi esterni ma l’asfalto ha raggiunto i 53 gradi.

F1, La griglia di partenza del Gp di Austria

1 George Russell Mercedes (Q3) 1’06″113

2 Charles Leclerc Ferrari (Q3) 1’06”349

3 Lewis Hamilton Ferrari (Q3) 1’06”408

4 Kimi Antonelli Mercedes (Q3) 1’06”414

5 Max Verstappen Red Bull Racing (Q3) 1’06”475

6 Lando Norris McLaren (Q3) 1’06”502

7 Oscar Piastri McLaren (Q3) 1’06”511

8 Isack Hadjar Red Bull Racing (Q3) 1’06”632

9 Liam Lawson Racing Bulls (Q3) 1’06”955

10 Arvid Lindblad Racing Bulls (Q2) 1’07”007

11 Pierre Gasly Alpine (Q2) 1’07″223

12 Gabriel Bortoleto Audi (Q2) 1’07″293

13 Oliver Bearman Haas F1 Team (Q2) 1’07″523

14 Nico Hulkenberg Audi (Q2) 1’07″611

15 Esteban Ocon Haas F1 Team (Q2) 1’07″817

16 Franco Colapinto Alpine (Q2) 1’08″171

17 Carlos Sainz Williams (Q1) 1’08″252

18 Alexander Albon Williams (Q1) 1’08″509

19 Sergio Perez Cadillac (Q1) 1’08″945

20 Valtteri Bottas Cadillac (Q1) 1’09″030

21 Fernando Alonso Aston Martin (Q1) 1’09″942

22 Lance Stroll Aston Martin (Q1) 1’10″363

F1 GP Austria 2026: dove vederlo in tv e streaming

Il Gran Premio d’Austria, domenica 28 giugno alle 15.00, viene trasmesso in esclusiva su Sky (il canale di riferimento è Sky Sport F1, canale 207) ed è disponibile anche in mobilità tramite Sky Go e in streaming per gli abbonati alla piattaforma Now. Il weekend è visibile anche su TV8, che propone in chiaro e in differita le qualifiche del sabato e la gara della domenica.