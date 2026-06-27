Mondiali 2026, la classifica marcatori in diretta

I Mondiali2026 nel segno dei grandi campioni. La classifica marcatori racconta delle grandi stelle protagoniste in Usa-Canada-Messico 2026. Innanzitutto, il più grande di tutti, LeoMessi: con la tripletta all’esordio contro l’Algeria e la doppietta segnata contro l’Austria, il 10 dell’Argentina ha infatti superato MiroslavKlose e con le sue 18 reti è diventato il miglior marcatore della storia della Coppa del Mondo. Attenzione però a KylianMbappé: ha distrutto il Senegal e poi l’Iraq con due doppiette, ora è distante duereti dall’argentino nella classifica all-time.
E poi c’è la battaglia per il titolo di miglior marcatore in questa edizione, ancora apertissima. Ecco la classifica aggiornata.
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La Redazione
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